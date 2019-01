Le gouvernement se prépare au prolongement de l’instabilité des places financières mondiales

Photo : KBS News

Alors que les principaux indices boursiers des Etats-Unis et de l’Europe ont chuté et que le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, s’est effondré sous les 2 000 points, le gouvernement et les institutions concernées se sont réunis d’urgence.Selon le ministère des Finances, la degringolade du Kospi est notamment attribuable à l’inquiétude face au ralentissement économique mondial ainsi qu’aux mauvaises performances des principales entreprises du secteur technologique. A cela s’ajouterait, toujours d’après le ministère, le moral des investisseurs en berne en raison des incertitudes quant à la perspective des négociations commerciales Washington-Pékin.Cependant, l’exécutif s’est voulu rassurant en estimant que les marchés financiers domestiques se montrent relativement stables et que l’entrée de capitaux étrangers se poursuit.Enfin, le gouvernement a affirmé qu’il resterait sur le qui-vive afin d’intervenir au moindre signe de déstabilisation.