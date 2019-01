Cory Gardner : les exercices militaires Corée-USA sont négociables en cas de progrès dans la dénucléarisation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le président de la sous-commission du Sénat américain chargée de la zone Asie-Pacifique a estimé que si la Corée du Nord montrait des progrès en matière de dénucléarisation, les commandants de l’armée des pays concernés pourraient discuter de l’arrêt des exercices militaires conjoints sud-coréano-américains.Cory Gardner a tenu ces propos lors de son interview avec Radio Free Asia (RFA), en commentant le discours du Nouvel an du leader nord-coréen dans lequel Kim Jong-un a demandé la cessation des manœuvres militaires conjointes et l’interdiction de l'entrée d'armes stratégiques américaines dans la péninsule coréenne.En ce qui concerne l’engagement de Kim d’arrêter la production, l’essai, l’utilisation et la diffusion des armes nucléaires, le sénateur américain, considéré comme très sévère envers le royaume ermite, a affirmé qu’il faut que cette promesse se traduise par des actions concrètes.