Voitures importées : part de marché record en 2018 avec 16,7 %

Photo : YONHAP News

Le nombre des voitures étrangères immatriculées en 2018 a progressé de 11,8 % en un an, et leur part du marché a atteint son plus haut niveau avec 16,7 %.Selon l’Association des importateurs et distributeurs automobiles de Corée (KAIDA), plus précisément, ce sont 260 705 véhicules importés qui ont été vendus l’an dernier.La marque allemande Mercedes-Benz reste la plus prisée des automobilistes sud-coréens avec 70 798 unités. La médaille d’argent est revenue à BMW, avec 50 524, mais le constructeur automobile allemand a connu une chute des ventes de 15,3 % suite à une série d’embrasements de ses véhicules qui a provoqué un immense scandale tout au long de l’année.Volkswagen, Lexus, Land Rover, Audi et Ford ont, quant à elles, vendu plus de 10 000 unités chacune.