Kim Jong-un a multiplié ses sorties dans l'économie et la diplomatie en 2018

Photo : KBS News

En 2018, le nombre d'apparitions publiques du dirigeant nord-coréen a augmenté considérablement dans les domaines notamment de l'économie et des affaires extérieures, dans un climat propice à la détente dans la péninsule coréenne. En revanche, le nombre de ses inspections militaires a reculé.Si l'on en croit les données publiées par le ministère sud-coréen de la Réunification, aujourd'hui, Kim Jong-un est apparu en public 98 fois en tout l'an dernier : 41 apparitions dans les activités liées à l'économie, contre 26 un an plus tôt, ce qui constitue la plus grande part du total, 28 dans les affaires extérieures et autres, et enfin huit seulement dans le domaine militaire, contre plus de 40 par an entre 2012 et 2017.L'année dernière, Kim Jong-un a tenu trois sommets intercoréens et une rencontre avec le président américain Donald Trump. Ainsi, ses activités diplomatiques ont bondi à 28 fois contre une seule en 2017. Un résultat qui ressort de sa détermination à dénucléariser la péninsule ainsi qu'à accélérer le développement économique de son pays.