Affaire du « radar » : Séoul publie son propre clip vidéo pour contrer les arguments de Tokyo

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a publié aujourd'hui son propre clip vidéo pour contester la position du Japon sur fond d'escalade du conflit impliquant un radar militaire. Il a en même temps appelé Tokyo à cesser de déformer les faits et à présenter ses excuses pour l'incident.Cette vidéo a fait son apparition sur YouTube une semaine après que le Japon ait publié ses propres images pour étayer son affirmation selon laquelle le radar de contrôle de tir d'un navire de guerre sud-coréen aurait pris pour cible son avion de patrouille.Dans le clip en question, le ministère réaffirme que son destroyer Gwanggaeto le Grand ne ciblait pas l'avion de la force d'autodéfense maritime du Japon. Et de souligner que l'objectif était de sauver un bateau nord-coréen en détresse dans les eaux territoriales internationales en mer de l'Est. Dans la foulée, le ministère pointe du doigt l'appareil japonais qui, selon lui, volait à basse altitude en menaçant son destroyer.Enfin, le ministère de la Défense souligne que cette publication a pour but de rétablir les faits, déformés par le Japon dans son clip vidéo posté en japonais et en anglais à destination des internautes du monde entier. Et d'ajouter que Séoul fera de même d'abord en coréen, puis en anglais et dans d'autres langues.