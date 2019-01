La CIA refuse de commenter la rumeur de demande d'asile d'un diplomate nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le chargé d’affaires de la Corée du Nord en poste à Rome, Jo Song-gil, souhaiterait trouver refuge aux Etats-Unis, et il serait placé sous la protection des services secrets italiens. C’est ce qu’a révélé la presse locale « La República » dans son édition du 4 janvier. A ce propos, la KBS a tenté de se renseigner auprès de la CIA pour savoir si les Etats-Unis étaient prêts à accueillir le diplomate nord-coréen. L’agence de renseignement américaine a refusé tout commentaire.Le ministère italien des Affaires étrangères avait officiellement démenti protéger Jo Song-gil. Mais le journal a révélé, à en croire une source des milieux diplomatiques, que le diplomate nord-coréen aurait demandé de l'aide au gouvernement italien à la mi-novembre. Depuis, le Premier ministre Giuseppe Conte aurait mené des concertations en la matière avec Washington dans le plus grand secret. Or, l’info a fuité. Elle a été divulguée par un journal sud-coréen, et ensuite confirmée par le Service national du renseignement (NIS).D’après la presse italienne, les Etats-Unis s’inquiéteraient d’éventuelles retombées négatives de cette révélation sur les négociations menées en vue d’organiser le deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Pyongyang, une fois mis au courant de la nouvelle, pourrait être froissé par l’implication de Washington.Pour rappel, Jo Song-gil a occupé les fonctions d’ambassadeur par intérim depuis le 9 octobre 2017, après que le gouvernement italien a expulsé l’ambassadeur nord-coréen de l’époque Mun Jong-nam en raison des essais nucléaires successifs du pays communiste. Il a disparu de la circulation avec sa femme début novembre alors que son mandat allait s’achever à la fin du même mois.