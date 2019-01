La défection d’un diplomate nord-coréen pourrait influer sur les négociations Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

Les réactions des médias américains ne se sont pas fait attendre suite à la révélation de la fuite de l’ancien chargé d’affaires de Pyongyang à Rome, Jo Song-gil, tandis que l’administration Trump préfère ne pas confirmer ni infirmer la nouvelle.L’affaire ne pouvait pas tomber plus mal. Le dirigeant nord-coréen a fait savoir dans son allocution télévisée du Nouvel an qu’il était prêt à revoir le président américain à tout moment. En réponse, Donald Trump a déclaré sur Twitter qu’il avait hâte de rencontrer Kim Jong-un. Cette entente cordiale laissait croire que les deux pays parviendraient à ouvrir une nouvelle brèche dans leurs négociations pour tenir le deuxième sommet Kim-Trump. Aux Etats-Unis, les milieux diplomatiques redoutent que l’affaire Jo Song-gil ne gâche l’ambiance.Selon les médias américains, la trahison du diplomate nord-coréen devrait être un véritable casse-tête pour le régime de Kim Jong-un qui cherche à redorer son image en tant que « leader d’un Etat normal » et enlever l’étiquette de « royaume ermite » collée à son pays.Le Washington Post est du même avis. D’après le journal, ce serait une humiliation publique pour Kim III, d’autant plus qu’il tâche depuis un an de se forger l’image d’un leader respectable sur la scène internationale en déployant des efforts sans précédent pour établir des relations diplomatiques avec Séoul et Washington.De son côté, le Wall Street Journal cite un spécialiste sud-coréen des affaires du Nord. Selon lui, l’exil d’un diplomate pourrait porter un coup dur à Kim Jong-un, parce que le défectionnaire sera amené à révéler des éléments jusqu’alors inconnus sur la personne et la politique diplomatique du leader.