Le conseiller spécial de Moon plaide pour des concessions mutuelles entre Washington et Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le conseiller spécial de Moon Jae-in à la diplomatie et à la sécurité a déclaré qu'une action « audacieuse » de Pyongyang et une levée partielle des sanctions de Washington pourraient déboucher sur la reprise de leurs négociations sur la dénucléarisation de la péninsule dans l'impasse.Moon Chung-in a fait ces remarques aujourd’hui, lors d'une émission diffusée sur Internet. Pour lui, il est difficile de demander à l'un de ces deux camps de faire des concessions en premier. Et d'ajouter que la Corée du Nord n'a mis en place aucune action concrète, hormis le démantèlement de son site d'essais nucléaires de Punggye-ri, tandis que le président américain Donald Trump ferait l’objet des critiques du Congrès ou des médias s'il donnait l'impression d'accorder d'abord une faveur au Nord.En parallèle, le conseiller présidentiel a fait savoir que le gouvernement sud-coréen coordonnait les relations intercoréennes et les relations nord-coréano-américaines, en jugeant que force serait pour Washington et Pyongyang d'offrir et de recevoir en même temps. D'après lui, le président Moon s'attend à ce que l'amélioration des relations Nord-Sud donne lieu à une avancée dans les négociations nucléaires qui piétinent.