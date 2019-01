Pékin souhaite coopérer avec Séoul pour mettre fin au problème nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a proposé, lors de son discours du Nouvel an, l'organisation de négociations multilatérales autour de la paix, invitant de facto Pékin, l'ambassadeur chinois en Corée du Sud a souligné que son pays était directement concerné par l’instauration d’une paix durable dans la péninsule coréenne.Qiu Ghohong a tenu ces propos lors d'un événement organisé hier soir au siège de son ambassade à Séoul, à l'occasion du Jour de l'an. Selon lui, la Chine et la Corée du Sud sont des protagonistes importants des questions liées à la péninsule, et partagent aussi des intérêts communs et des positions très similaires en faveur de la dénucléarisation via le dialogue et la négociation, ainsi que dans la paix et la stabilisation de cette partie du monde.Par ailleurs, le haut diplomate chinois a rappelé que 2018 avait servi de tournant décisif pour le rapprochement des deux Corées, marqué par trois sommets entre leurs dirigeants. Et d'ajouter que le processus de dénucléarisation avait été relancé par le tout premier sommet entre Pyongyang et Washington en juin dernier à Singapour.Dans la foulée, Qiu Ghohong a tenu à préciser que dans ce processus, Pékin et Séoul ont déployé tous leurs efforts à travers une communication et une coopération étroites, tout en jouant un rôle crucial dans la mise en place d'un changement positif de conjoncture sur la péninsule.Enfin, l'ambassadeur chinois a souhaité que Pékin et Séoul coopèrent davantage pour trouver une solution « durable et irréversible » au démantèlement d'armes nucléaires de Pyongyang.