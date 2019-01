Les médias nord-coréens fustigent un rapport du département d'Etat américain

Photo : YONHAP News

Les médias de propagande nord-coréens ont mis en cause un récent rapport du département d'Etat américain sur les stratégies régionales en Asie de l’Est-Pacifique, tout en appelant les Etats-Unis à prendre des mesures correspondantes et assouplir leurs sanctions pour faire sortir de l'impasse les négociations nucléaires.Dans un éditorial publié aujourd'hui, le site Web « Uriminzokkiri » a mis en avant le fait que cela faisait un an que le Nord avait mis fin aux essais nucléaires et balistiques et qu'il serait donc normal que toutes les mesures injustes prises par Washington pour ces activités soient levées. Et d'ajouter qu'il était temps pour lui d'agir et de payer ce qu'il doit à la Corée du Nord.Le site de propagande a aussi déploré que les Etats-Unis exigent toujours plus de mesures de la part de Pyongyang. Du coup, il a averti que la bonne volonté et l'indulgence de son pays étaient à leur apogée, et qu'il serait insensé de s'attendre à la moindre concession de sa part.Par ailleurs, l'article en question a également pointé du doigt le rapport du département d'Etat américain selon lequel la dénucléarisation était une condition préalable à l'allégement des sanctions. « Uriminzokkiri » a ainsi appelé les Etats-Unis à renoncer aux sanctions et à la pression qui vont selon lui à l'encontre de l'objectif de liquider leurs relations d'hostilité.D'autres médias nord-coréens, dont l'organe du Parti des travailleurs, ne cessent de faire les mêmes réclamations depuis que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a réaffirmé dans son discours du Nouvel an sa volonté de dénucléariser la péninsule tout en demandant à Washington de prendre des mesures équivalentes.En décembre dernier, la Voix de l'Amérique a rapporté que les Etats-Unis avaient clarifié, dans le rapport en question, la volonté de l'administration Trump de recourir à la pression comme un « levier majeur » qui ne serait pas retiré avant la dénucléarisation du pays communiste.