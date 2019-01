Coup d’envoi ce samedi du Festival de la truite de montagne de Hwacheon

Le Festival de la truite de montagne de Hwacheon, ou « Hwacheon sancheono » en coréen, s’est ouvert aujourd'hui dans le comté du même nom. Considéré comme l'un des quatre festivals d'hiver les plus populaires au monde, et même qualifié d’une des « sept merveilles de l’hiver » par CNN, cet événement se déroule pendant 23 jours sur une rivière gelée à 120 km au nord-est de Séoul.A cette occasion, près de 20 000 trous ont été percés sur une surface grande comme 24 terrains de football. Les organisateurs vont libérer 190 tonnes de truites tout au long du festival. L’an dernier, pas moins de 110 000 touristes étrangers s’y sont rendus pour participer aux nombreuses activités : pêche à la truite sur glace, avec appât ou à mains nues, luge sur glace et exposition de sculptures de glace, entre autres.