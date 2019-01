Affaire du « radar » : Tokyo minimise la réponse de Séoul

Photo : KBS News

Le conflit autour du radar entre Séoul et Tokyo ne désenfle pas. Dernier épisode en date : le ministère japonais de la Défense a contré un clip vidéo publié hier par le ministère sud-coréen de la Défense. Une vidéo qui réfute l'affirmation de Tokyo selon laquelle un navire de guerre sud-coréen aurait verrouillé son radar de contrôle de tir sur son avion de patrouille.Selon l'agence de presse Kyodo News, le ministère nippon a publié hier soir une déclaration en ce sens. Il a affirmé que la vidéo en question contenait des revendications différentes de sa position. Il persiste dans son argument selon lequel ce type d'incident est un acte dangereux susceptible de dégénérer en un événement inattendu, et pour lequel il exprime ses profonds regrets.Pour sa part, la chaîne de télévision publique japonaise NHK a déclaré que la dernière déclaration du ministère sud-coréen ne contenait aucun contre-argument spécifique, la plupart des séquences citées dans la vidéo provenant de la précédente vidéo japonaise. Et d'ajouter qu'aucune nouvelle preuve n'avait été présentée.Le ministère a également publié une version anglaise de la déclaration sur son site Web.