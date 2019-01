Trump : les négociations sont en cours avec Pyongyang sur le lieu du prochain sommet

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et les Etats-Unis sont en train de négocier le lieu de leur deuxième sommet, et les dirigeants des deux pays continuent leur dialogue, quoiqu'indirectement. C'est ce qu'a révélé hier, heure locale, selon l'agence de presse Reuters, Donald Trump devant les journalistes avant de partir pour Camp David, son lieu de villégiature officiel.Quant à la chaîne d'information américaine CNN, elle a fait savoir il y a deux jours que l'administration Trump avait dépêché ses officiels dans plusieurs pays, dont ceux d'Asie, dans le but d'inspecter des lieux susceptibles d’accueillir cette nouvelle rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.Toujours selon CNN, Washington n'a pas l'intention d'assouplir ses sanctions contre le régime communiste, à moins que des preuves certaines ou encourageantes ne soient obtenues. Une position légèrement nuancée par rapport aux discours précédents de Donald Trump qui demandait la dénucléarisation complète et définitive comme condition préalable au moindre assouplissement des sanctions.Ceci dit, la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain après l'échec d'un vote crucial sur le budget au Congrès pourrait constituer un nouvel obstacle à ce deuxième tête-à-tête.