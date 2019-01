Affaire du « radar » : Séoul publiera son propre clip vidéo en plusieurs langues

Photo : KBS News

Le conflit autour du radar entre Séoul et Tokyo est loin d'être résolu. Désormais, cette affaire militaire est devenue une guerre en ligne entre les internautes des deux pays voisins. Le clip vidéo publié vendredi dernier par le ministère sud-coréen de la Défense a attiré 1,6 million de vues, et la vidéo en version anglaise a été visionnée en un seul jour plus de 400 000 fois. Sur ces clips sont d'ailleurs postées des dizaines de milliers de réactions, dont les critiques des internautes nippons et la riposte des sud-Coréens.Le gouvernement japonais prétend toujours, malgré la publication de ces images, que le navire de guerre sud-coréen aurait verrouillé son radar de contrôle de tir sur son avion de patrouille. Mais il n'avance aucune explication sur le fait que son appareil volait à basse altitude en menaçant le destroyer sud-coréen, Gwanggaeto-le-Grand.Le ministère sud-coréen de la Défense envisage de publier également ce clip vidéo en six autres langues dont le japonais, le chinois ou le français. Séoul et Tokyo tentent de tenir une réunion bilatérale pour régler cette question, mais aucun préparatif n'a été concrétisé.