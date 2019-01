La présence des syndicats s'accroît en Corée du Sud

Photo : KBS News

Sous le gouvernement de Moon Jae-in, qui prône la valeur travail, les syndicalistes se font plus présents.Ainsi, le nombre d'adhérents à la Fédération des syndicats coréens (FKTU) a dépassé pour la première fois en 2018 la barre du million, pour enregistrer plus exactement 1 016 000. Il s'agit d'une hausse de 4 % depuis février dernier.Quant à la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), plus progressiste, son effectif avoisinait fin 2018 les 900 000 membres, alors qu'il y a un an, il s'établissait à 700 000. Une plus grande augmentation comparée à sa consœur conservatrice.