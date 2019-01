Samsung et Apple collaborent dans le domaine du divertissement

Photo : YONHAP News

Les prochains téléviseurs intelligents de Samsung Electronics seront équipés de l'application iTunes Movies & TV Shows et de la technologie AirPlay 2 d'Apple. Les appareils fabriqués au premier semestre 2018 fourniront eux aussi ces services, grâce à la mise à jour de leur logiciel.Les foyers dotés de téléviseur Samsung pourront donc visionner en grand format des dizaines de milliers de films en 4K HDR et de séries télévisés proposés par la marque à la pomme.Ce partenariat entre Samsung et Apple, le premier du genre pour iTunes, a été rendu public hier, heure locale, à quelque jours de l'ouverture du Consumer Electronic Show (CES) 2019, l'un des plus importants salons internationaux, dédié à l’innovation technologique dans l'électronique grand public. Il est d'autant plus significatif que les deux sociétés ont longtemps été en conflit juridique autour des brevets liés aux smartphones.