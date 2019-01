Moon Jae-in tiendra sa première conférence de presse de 2019 cette semaine

Photo : KBS News

Le président sud-coréen donnera sa conférence de presse du Nouvel an ce jeudi matin pour une durée de 100 minutes à la Cheongwadae. Les vingt premières minutes seront consacrées au message présidentiel, suivi par une séance de questions-réponses sur des sujets variés tels que la politique, l’économie et la diplomatie. A l'instar de l'édition 2018, les questions ne seront pas sélectionnées à l'avance.Les réponses les plus attendues concerneront l'éventuelle visite à Séoul du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, les récentes révélations de l'ancien inspecteur de la Maison bleue ou de l'ex-fonctionnaire du ministère des Finances, ou encore les mesures économiques destinées à améliorer la vie quotidienne des citoyens.Le locataire de la Maison bleue soulignera son rôle d'intermédiaire dans les négociations sur la dénucléarisation entre Pyongyang et Washington. A cette conférence de presse sont également attendus les nouveaux secrétaires présidentiels qui seront probablement nommés au plus tôt au début de cette semaine.