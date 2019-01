Les ventes de voitures écologiques ont bondi de 27 % en 2018

Photo : KBS News

Les voitures dites « écologiques » ont eu le vent en poupe l'année dernière en Corée du Sud, en enregistrant un record de plus de 120 000 unités vendues.Si l'on en croit l'Association coréenne des importateurs et distributeurs d'automobiles, le nombre total de voitures « respectueuses de l’environnement » fabriquées par les constructeurs locaux et étrangers s'est élevé à 123 387. C'est une progression de 26,6 % en l'espace d'un an.Les voitures hybrides ont représenté les trois quarts du total avec 93 011 unités, le reste étant occupé par les voitures électriques. En particulier, les ventes de ces dernières ont plus que doublé en 2018 pour dépasser pour la première fois la barre des 30 000. A noter que leur croissance progresse année après année : 8,6 % en 2016, 14 % en 2017 et 24,6 % l'an dernier.