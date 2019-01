La querelle politique s’invite sur YouTube

Photo : KBS News

YouTube est devenu le nouveau champ de bataille des hommes politiques en Corée du Sud. D'abord le terrain de jeu des conservateurs, elle est également sollicitée aujourd'hui par les progressistes.En effet, Rhyu Si-min, le président de la Fondation Roh Moo-hyun, a lancé samedi dernier sa propre émission en ligne sur la plateforme américaine. Il s'agit de l'un des plus importants leaders d'opinion du camp progressiste. En un seul jour, elle a atteint 700 000 vues et a dépassé 260 000 en nombre d'abonnés.Se qualifiant d'intellectuel pro-gouvernemental, l'ex-ministre de la Santé a déclaré que son programme avait pour objectif de confronter les critiques peu fondées sur l'exécutif, voire les informations faussées que fait circuler le camp conservateur.De l’autre côté de l’échiquier politique, l'émission de Hoon Joon-pyo, l'ex-président du Parti Liberté Corée, est la plus suivie chez les conservateurs avec 200 000 abonnés. Inaugurée il y a une vingtaine de jours, elle a dans son viseur les politiques gouvernementales sur la Corée du Nord ou l'économie nationale.Au pays du Matin clair, 30 millions de personnes visionnent cette gigantesque plateforme de vidéos en ligne plus de 16 heures par mois en moyenne.