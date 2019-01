La télécommunication mobile se développe de plus en plus en Corée du Nord

Photo : KBS News

Environ six millions de téléphones cellulaires circulent en Corée du Nord, pour un prix unitaire moyen entre 100 et 200 dollars. C'est ce qu'a fait savoir en novembre dernier le ministre sud-coréen de la Réunification.Selon l'enquête menée par la KBS, si l'utilisation du téléphone portable est plus ou moins libre dans le pays communiste, les appels internationaux restent sévèrement contrôlés. Il est donc toujours impossible de joindre Pyongyang depuis la Chine, par exemple, auquel cas un répondeur automatique vous annoncera que la ligne n'est pas en service.Le royaume ermite isole en effet ses lignes de téléphonie domestiques et internationales, ces dernières fonctionnant uniquement pour les compagnies aériennes ou les hôtels fournissant des services destinés aux étrangers. Un appel hors du pays doit faire l’objet d’une demande par écrit auprès du bureau de poste et de communication local. Néanmoins, leur nombre continue de progresser, quoique timidement.