Les deux Corées célèbreront ensemble le Nouvel an aux monts Geumgang

Photo : KBS News

Les deux Corées organiseront ensemble une cérémonie du Nouvel an les 30 et 31 janvier prochains aux monts Geumgang, situés dans la partie nord de la péninsule.C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la partie sud-coréenne du Comité intercoréen pour la mise en œuvre de l’accord dit du 15 juin, issu du premier sommet Nord-Sud en 2000.La cérémonie accueillera une délégation sud-coréenne de 250 personnes et quinze étrangers. Son programme se composera entre autres d’un rassemblement général, de concerts et de randonnées. Des réunions sectorielles sont également prévues pour différents domaines et groupes tels que le travail, la femme ou la jeunesse d'une part, ainsi que des ONG ou des associations religieuses d'autre part.La partie Nord du Comité a proposé au Sud d'accueillir le 29 janvier un détachement préliminaire afin de finaliser les derniers préparatifs. Elle s'attend aussi à recevoir la liste des participants sud-coréens et étrangers avant le 15 janvier.