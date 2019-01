Photo : YONHAP News

Les prévisions de Météo-Corée pour cette semaine sont assez uniformes jour après jour et pour l'ensemble du territoire. Au programme : une alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures ne devraient pas beaucoup varier non plus, avec des minimales prévues entre -10℃ au nord et 3℃ au sud, et des maximales entre 2℃ et 9℃.