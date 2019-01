Kim Jong-un de nouveau en Chine

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen effectue un nouveau voyage en Chine, du 7 au 10 janvier, sur invitation du président chinois. C’est ce qu’a rapporté la KCBS, le principal réseau de radio national du pays communiste.La radio a précisé que pour ce déplacement, Kim Jong-un était parti de Pyongyang, hier après-midi, accompagné de son épouse Ri Sol-ju et de plusieurs hauts responsables du Parti des travailleurs et du gouvernement. Parmi eux, Kim Yong-chol, Ri Su-yong, Pak Tae-song et Ri Yong-ho.Avant cette annonce, des médias sud-coréens ont rapporté qu’un train spécial nord-coréen était en route pour Pékin après avoir franchi la frontière hier, tard dans la nuit, et que l’homme fort de Pyongyang pourrait se trouver à bord.Kim s'est rendu à trois reprises en Chine l’an dernier pour rencontrer Xi Jinping, avant ses sommets avec Moon Jae-in et Donald Trump.