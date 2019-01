Moon Jae-in remanie son équipe à la Maison bleue

Photo : YONHAP News

Le président de la République procède à un nouveau remaniement partiel de son équipe à la Maison bleue. Moon Jae-in doit remplacer pour le moment son secrétaire général et deux premiers secrétaires. Leurs noms vont être annoncés dans le courant de la journée.Avant même cette annonce officielle, on sait déjà que le chef de l'Etat nommera l’ambassadeur en Chine Noh Young-min au poste de secrétaire général en remplacement d’Im Jong-seok. Il proposera aussi à l’ancien député Kang Gi-jung et à l’ex-éditorialiste Yoon Do-han de la chaîne de télévision MBC de prendre les fauteuils de premier secrétaire aux affaires politiques et à la communication respectivement.Le nouveau chef du cabinet présidentiel est connu comme un proche parmi les proches de Moon. Il a été élu député à trois reprises.Le président doit aussi remplacer prochainement certains autres secrétaires de la Cheongwadae et plusieurs ministres, qui veulent se présenter aux élections législatives de l’année prochaine.