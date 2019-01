Le président de la Banque mondiale Kim Yong annonce sa démission

Photo : YONHAP News

A la surprise générale, le président de la Banque mondiale, l’Américain d’origine coréenne Kim Yong, plus connu comme Jim Yong Kim, a annoncé hier sa démission. Son mandat devait pourtant expirer en 2022.Il en a fait part dans un communiqué et sur son compte Twitter. Il y manifeste aussi son « grand honneur d’avoir servi en tant que président d'une institution dédiée à la mission d'éliminer l'extrême pauvreté de notre vivant ». Il n’a pas précisé pour autant la raison de son départ, se contentant d’indiquer qu’il rejoindrait une entreprise privée d’investissements dans les infrastructures des pays en voie de développement.Kim est le premier Américain d’origine asiatique à avoir été promu à la tête de la BM. C’était en 2012 sous l’administration Barack Obama. Quatre ans plus tard, il a été reconduit.Médecin de formation, il avait dirigé notamment le département du SIDA à l'Organisation mondiale de la santé, avant de devenir président de l'université de Dartmouth, dans le New Hampshire.