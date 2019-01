Kim Jong-un entame un voyage de quatre jours en Chine

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen Kim Jong-un effectue une visite de quatre jours en Chine du 7 au 10 janvier, sur invitation du président Xi Jinping. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la télévision publique chinoise CCTV à la une de son journal de la matinée, sans avoir dévoilé pour autant son programme concret.Cette information a été confirmée vers la même heure par la KCBS, le principal réseau de radio nord-coréen. Celui-ci a précisé que Kim avait déjà quitté Pyongyang hier après-midi, accompagné de son épouse Ri Sol-ju et de plusieurs hauts responsables du Parti des travailleurs et du gouvernement. Parmi eux, Kim Yong-chol, Ri Su-yong, Pak Tae-song, Ri Yong-ho et No Kwang-chol.En 2018, le numéro un nord-coréen a fait trois déplacements dans l’empire du Milieu, chaque fois pour deux à trois jours. Mais le voyage de cette année dure plus longtemps. En outre, il s’y est rendu cette fois avec ses équipes diplomatique et économique ainsi que son ministre de la Défense No Kwang-chol. Cela fait penser que le Nord se concertera avec son allié chinois non seulement sur le processus de sa dénucléarisation, mais aussi sur les questions économiques et sécuritaires.