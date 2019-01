Les médias nord-coréens rapportent sans attendre le 4e déplacement de Kim Jong-un en Chine

Photo : YONHAP News

Toujours à propos de la visite de Kim Jong-un en Chine.Il n’y a pas que la KCBS qui l’a rapportée ce matin. Le Rodong Sinmun, l’organe officiel du Parti des travailleurs, a fait de même.Une chose jugée plutôt exceptionnelle. Comme on vous le disait à l’instant, l’an dernier, l’homme fort nord-coréen s’est rendu trois fois dans l’empire du Milieu, en mars, en mai et en juin. Or, les médias nord-coréens n’ont fait part des deux premiers voyages qu’après son retour à Pyongyang, comme c’était le cas par le passé, et du troisième peu après son départ de Pékin pour son pays. C’est donc la première fois qu’ils rapportent son déplacement avant même son arrivée dans la capitale chinoise.Une telle rapidité peut illustrer la volonté du pays communiste de se positionner désormais comme un « pays normal ». De plus, le jeune leader a réussi à asseoir son autorité.A Séoul, le ministère des Affaires étrangères a affirmé s’attendre à ce que la nouvelle entrevue Kim-Xi contribue à une dénucléarisation complète du Nord et à l’instauration d’une paix durable dans la péninsule.De son côté, le ministère de la Réunification a annoncé scruter la situation avec une attention particulière.