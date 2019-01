On est vieux à partir de 72,5 ans, selon les seniors séouliens

Photo : KBS News

Un sondage qui se veut une réflexion autour de la vieillesse, des personnes âgées ou de leur vie. Celui réalisé par la mairie de Séoul auprès d’environ 3 000 habitants de la capitale âgés de 65 ans et plus.A la question « Selon vous, à partir de quel âge devient-on vieux ? », les personnes interrogées ont répondu 72,5 ans en moyenne. La loi sud-coréenne sur le bien-être des seniors définit pourtant une personne âgée à partir de 65 ans.Au sujet de la qualité de leur vie concernant la santé, les ressources, le logement ou les loisirs, les répondants ont donné en moyenne 3,4 points sur cinq, contre 3 points en 2012, l’année de la première enquête du genre.Autre constat : six aînés sur dix vivent seuls ou avec des plus de 65 ans. Et les seniors souffrent de 1,8 maladie chronique en moyenne. Ils sont 13,7 % à avoir déclaré être touchés par la dépression et 35 % à continuer de travailler.La mairie de la capitale mène une telle enquête tous les deux ans afin de mieux faire face au vieillissement de la population.