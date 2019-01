Vœux du pape François : le Saint-Siège regarde favorablement les dialogues dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le pape François a reçu hier en audience les membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège.Dans son discours de vœux, il n’a pas oublié la péninsule coréenne. Le souverain pontife a en effet déclaré que le Vatican regardait favorablement les dialogues en cours entre les pays concernés afin d’y atténuer les tensions.Il a aussi exprimé son souhait de voir les deux Corées « pouvoir affronter les questions les plus complexes dans une attitude constructive, et conduire à des solutions partagées et durables, de sorte d’assurer un avenir de développement et de coopération pour tout le peuple coréen et pour toute la région ». Selon le pape, des signes positifs sont perceptibles dans la péninsule.