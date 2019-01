Incident de radar : Séoul poste une vidéo en six autres langues

Photo : YONHAP News

Le feuilleton du « radar » se poursuit entre Séoul et Tokyo.Le ministère sud-coréen de la Défense a ajouté hier soir à son clip vidéo déjà posté sur son compte YouTube des sous-titres en six autres langues, dont le français et l’arabe. Objectif : étayer sa propre version de l’incident maritime survenu fin décembre en mer de l’Est et informer le monde entier des faits tels qu’ils se sont déroulés.Le ministère y évoque une nouvelle fois le fait que le destroyer Gwanggaeto-le-Grand de la Marine sud-coréenne n’a pas verrouillé son radar de contrôle de tir (STIR) sur un avion de patrouille maritime P-1 des forces nippones d’autodéfense. Et d’ajouter que c’est l’appareil japonais qui a menacé le destroyer en volant tout près et à basse altitude.