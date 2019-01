La Cheongwadae souhaite que le voyage de Kim Jong-un serve de tremplin à sa prochaine entrevue avec Trump

Photo : KBS News

La présidence sud-coréenne a commenté le déplacement du numéro un nord-coréen en Chine.Lors d’un point de presse aujourd’hui, son porte-parole a exprimé son souhait de voir les échanges nord-coréano-chinois contribuer à une dénucléarisation complète de la péninsule et servir de tremplin pour un deuxième sommet en vue entre Kim Jong-un et Donald Trump.Interrogé sur la question de savoir si la Cheongwadae a été tenue au courant du voyage, Kim Eui-kyeom a répondu qu’il était difficile de donner des précisions. Il s’est borné à dire que Séoul était en étroite communication et partageait des informations avec Pyongyang et Pékin.