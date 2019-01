Moon Jae-in remanie son équipe à la Cheongwadae et nomme Noh Young-min secrétaire général

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. Comme on s’y attendait, le président de la République a procédé aujourd’hui à un nouveau remaniement partiel de son équipe à la Maison bleue.Moon Jae-in a nommé l’ambassadeur en Chine Noh Young-min secrétaire général en remplacement d’Im Jong-seok. Il a aussi proposé à l’ancien député Kang Gi-jung et à l’ex-éditorialiste Yoon Do-han de la chaîne de télévision MBC de prendre les fauteuils de premier secrétaire aux affaires politiques et à la communication respectivement. C’est le secrétaire général sortant lui-même qui a annoncé ces nominations. Il avait occupé le poste pendant 20 mois.Le nouveau chef du cabinet présidentiel est connu comme un proche parmi les proches du locataire de la Cheongwadae. A l’origine, Noh devait rentrer à Séoul hier soir. Mais il a retardé son départ en raison de la visite surprise de Kim Jong-un en Chine. Il est finalement rentré aujourd’hui.Le chef de l’Etat doit aussi remplacer prochainement certains autres secrétaires de la Cheongwadae et plusieurs ministres, qui veulent se présenter aux élections législatives prévues l’an prochain.