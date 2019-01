Kim Jong-un s’entretient avec Xi Jinping à Pékin

Photo : KBS News

Arrivé à Pékin en train hier dans la matinée, Kim Jong-un a été reçu dans l’après-midi par le président Xi Jinping. Leur sommet, le quatrième en moins d’un an, a eu lieu au palais de l’Assemblée du peuple. Leurs discussions ont duré environ une heure. Elles ont porté, semble-t-il, sur les préparatifs d’une deuxième entrevue entre le leader nord-coréen et Donald Trump, ainsi que sur les relations sino-nord-coréennes.La durée de la conversation d’hier est presque identique à celle de leur troisième entretien, également à Pékin en juin dernier. Cela peut signifier qu’avant leur rencontre, les deux alliés auraient déjà coordonné les détails et que leurs dirigeants sont allés directement à l’essentiel.La CCTV, la télévision publique locale, a évoqué dans son journal du soir le fait que le maître de Pyongyang effectuait une visite du 7 au 10 janvier, sans dévoiler le contenu de son entretien avec le numéro un chinois.A l’issue de leurs discussions, ceux-ci ont dîné, également au palais, en compagnie de leurs épouses. Un grand banquet aurait été offert au couple nord-coréen, d’autant qu’hier, Kim fêtait son anniversaire.