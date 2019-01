Washington se montre prudent à l’égard du voyage de Kim Jong-un à Pékin

Photo : YONHAP News

L’administration américaine fait preuve de circonspection dans ses commentaires sur le nouveau déplacement de Kim Jong-un en Chine. Elle semble décidée à l’observer avec attention, au lieu de s’y montrer sensible.Le département d’Etat a en effet affirmé qu’il limitait ses réactions aux sujets directement liés à la sécurité nationale.Le Washington Post a évoqué le fait que le leader nord-coréen était arrivé dans la capitale chinoise, alors que les pourparlers commerciaux s’y déroulent entre les Etats-Unis et l’empire du Milieu.Selon le journal, le calcul de Pyongyang concorde avec celui de son protecteur chinois. Le premier chercherait à prendre le dessus à la table des négociations avec Washington en obtenant le soutien chinois, et le second à se servir du Nord comme d'un levier depuis que Trump a ouvert sa propre voie de communication avec Kim.