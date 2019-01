Sommet Trump-Kim : des équipes de la Maison blanche en « repérage » à Bangkok, Hanoï et Hawaï

Photo : YONHAP News

Dans ce contexte, un deuxième sommet Trump-Kim se profile.Selon CNN, des équipes de la Maison blanche ont visité plusieurs villes dans le but de trouver un lieu susceptible de l’organiser. Selon une source anonyme citée par la télévision américaine, il s’agit de Bangkok, Hanoï et Hawaï. Cela dit, l’administration américaine n’a pas encore arrêté sa décision finale, ni ne les a proposées au régime de Pyongyang. Il n’y a eu aucune réunion non plus dans ces villes entre des négociateurs de travail nord-coréens et américains.Pour rappel, le locataire de la Maison blanche a déclaré dimanche aux journalistes que des négociations étaient en cours autour du site devant accueillir sa deuxième rencontre avec le dirigeant nord-coréen. Donald Trump a alors ajouté que leurs résultats allaient être annoncés « dans un futur pas trop lointain ».