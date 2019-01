Construction navale : la Corée du Sud redevient leader mondial

Photo : YONHAP News

En 2018, pour la première fois en sept ans, les chantiers sud-coréens ont décroché plus de commandes de navires que leurs rivaux chinois. La Corée du Sud a ainsi réussi à retrouver sa place de numéro un mondial de la construction navale.Ses constructeurs ont raflé 44,2 % des commandes mondiales en volume, selon les derniers chiffres de l'agence londonienne Clarkson, contre 32 % à la Chine et 12,6 % au Japon. Ils ont alors fait état d’un carnet de commandes de 12,6 millions de CGT, l'unité de mesure du secteur.Une belle performance puisque le pays du Matin clair, leader incontesté jusqu’en 2011, avait été détrôné par l’empire du Milieu six années de suite, entre 2012 et 2017. Principales explications à cette embellie : ses entreprises ont remporté nombre de contrats pour des navires à haute valeur ajoutée, comme le méthanier au GNL. Et l’industrie navale mondiale a repris des couleurs.