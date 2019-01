L’emploi affiche une hausse modeste en 2018

Photo : YONHAP News

Le marché du travail est loin de reprendre des couleurs. La hausse modeste des emplois se poursuit.D’après les données publiées aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat), le mois dernier, le nombre d’emplois n’a augmenté que de 34 000 sur un an.Toujours selon les mêmes données, en 2018, il y a eu un peu plus de 26,82 millions d’actifs occupés. Soit 97 000 seulement de plus, par mois, que l’année précédente, la plus faible progression depuis 2009.Quant au nombre des demandeurs d’emploi, il s’est élevé à 1,07 million. Il s'agit de son plus haut depuis l’an 2000. Le taux de chômage a progressé de 0,1 point en glissement annuel, à 3,8 %. A l’inverse, celui de l’emploi a reculé de 0,1 point pour se situer à 60,7 %.