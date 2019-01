Kim Jong-un visite une usine de médicaments à Pékin

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen poursuit son voyage en Chine. Pour cette troisième journée, Kim Jong-un s’est rendu sur des sites industriels à Pékin.Pour cela, il a quitté ce matin la maison des hôtes d’Etat de Diaoyutai pour rejoindre la zone de développement économique et technologique de Yizhuang, dans le sud de la capitale chinoise. Là-bas, il a visité une usine de production de médicaments non chimiques.Le cortège de voitures transportant l’homme fort de Pyongyang et les membres de sa suite a alors été suivi par des autobus et des ambulances, et escorté aussi par plusieurs dizaines de motards. Un dispositif important de policiers a également été déployé autour de l’usine, où Kim est resté environ 20 à 30 minutes.