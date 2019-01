Les PME sud-coréennes souhaitent toujours aller inspecter leurs usines à Gaeseong

Photo : YONHAP News

Cela fera bientôt trois ans que le parc industriel intercoréen de Gaeseong, en territoire nord-coréen, a été fermé. Or, dans son discours du Nouvel an, le numéro un de Pyongyang s’est déclaré prêt à le rouvrir sans aucune condition préalable.Cette déclaration a redonné espoir aux PME sud-coréennes qui y avaient délocalisé leur production avant sa fermeture. Du coup, leurs patrons ont de nouveau appelé le gouvernement à les autoriser à y retourner afin de vérifier si leurs usines sont toujours en état opérationnel ou non.Dans une conférence de presse aujourd’hui, leur comité d’urgence a également exhorté les autorités des deux Corées à persuader la communauté internationale de faire en sorte que leur projet phare de coopération économique soit exempté de ses sanctions contre le royaume ermite.Après la fermeture du complexe, le comité a demandé à plusieurs reprises au ministère de la Réunification d’avaliser le retour de ses membres sur le site. Une demande qui n’a jamais été acceptée.A ce propos, le ministère s’est déclaré bien conscient lui aussi de la nécessité de protéger leur droit de propriété et d’accepter par conséquent leur réclamation. Il a toutefois annoncé qu’afin de les autoriser à retourner au parc, il faudrait considérer plusieurs facteurs.