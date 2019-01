Femmes de réconfort : 27e anniversaire des manifestations du mercredi

Photo : YONHAP News

Cette année, les fameuses manifestations du mercredi ont 27 ans. Il y a tout juste 27 ans donc, plus précisément le 8 janvier 1992, les associations qui défendaient les femmes de réconfort ont commencé à manifester tous les mercredis, à midi, devant l’ambassade du Japon à Séoul, à l'occasion de la visite du Premier ministre japonais de l’époque, Kiichi Miyazawa. Objectif : demander au gouvernement de Tokyo de présenter des excuses formelles et d’engager des réparations juridiques.Certaines de ces anciennes victimes de l’esclavage sexuel par l’armée impériale japonaise pendant la Seconde guerre mondiale y avaient elles aussi participé.Aujourd’hui encore, elles étaient présentes au rassemblement afin de se faire entendre. Elles réclament toujours le rétablissement de leur dignité et de leurs droits humains. L’Archipel continue de faire la sourde oreille.