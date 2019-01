Asahi : Kim Jong-un a visité Pékin après avoir reçu la réponse de Donald Trump

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump a répondu à la lettre que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lui a envoyée à la fin de l’année dernière. C’est ce qu’a rapporté mercredi l’Asahi Shimbun.Selon le quotidien japonais, qui cite une source bien informée sur les relations Pyongyang-Washington, cette missive porterait sur le second sommet entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Et confiant de sa tenue, le numéro un du royaume ermite se serait rendu à Pékin pour en discuter avec Xi Jinping.Concernant les dates d’envoi de ces messages, la même source a déclaré que la lettre de Kim III avait été expédiée aux alentours de Noël et que le locataire de la Maison blanche lui avait répondu sans délai.