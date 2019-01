Les sud-Coréens peuvent franchir les frontières de 189 pays sans visa

Photo : YONHAP News

Le cabinet anglo-saxon Henley & Partners a publié mardi le classement des passeports « les plus puissants » au monde.La Corée du Sud arrive à la deuxième place, ex aequo avec Singapour. Les détenteurs d’un passeport sud-coréen peuvent visiter 189 pays sans visa. Avec un pays de plus en un an, elle gagne ainsi un rang. Et il s’agit de son meilleur résultat depuis 2006, l’année où l’enquête a débuté.Le trône est occupé, pour la deuxième année de suite, par le Japon (190 pays). La France, pour sa part, se retrouve à la troisième position (188 pays). Quant à la Corée du Nord, elle est en bas du classement, à la 96e place (42 pays).Cette année, l’étude a été réalisée auprès de 199 nations.