L’aéroport international d’Incheon a accueilli 68,25 millions de passagers en 2018

Photo : YONHAP News

Le nombre de passagers qui ont fréquenté l’aéroport international d’Incheon l’an dernier s’est élevé à 68,25 millions. C’est une hausse d’environ 10 % en glissement annuel, et du jamais vu dans l’histoire de cet aéroport, situé à l’ouest de Séoul et entré en service en 2001. Principale explication à ce succès : l’essor des compagnies « low cost ».Avec 67,67 millions, l'aéroport international d'Incheon devrait se classer 5e pour ce qui est du nombre de passagers internationaux, derrière Dubaï aux Emirats arabes unis, Heathrow en Angleterre, Chek Lap Kok à Hong Kong et enfin Schiphol aux Pays-Bas.Il ambitionne désormais de devenir le 3e aéroport mondial à l’horizon 2023. Afin d’atteindre cet objectif, il va construire une 4e piste et agrandir son terminal 2 ouvert en janvier 2018.