Le président Moon promet de construire un Etat inclusif innovant

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le président de la République donne aujourd’hui sa conférence de presse du Nouvel an. Elle a débuté à 10h ce matin par une allocution. Elle se poursuit actuellement par une session de questions-réponses avec les journalistes.En renouvelant ses vœux pour l’année du cochon, Moon Jae-in a commencé par remercier ses compatriotes pour l’organisation avec succès des Jeux olympiques de PyeongChang 2018. Tout de suite après, il est entré dans le vif du sujet.D’après le locataire de la Cheongwadae, la Corée du Sud a pu surmonter la pauvreté et la dictature. Le revenu national brut par habitant a atteint les 30 000 dollars. Elle est pourtant devenue l’un des pays développés où les inégalités économiques sont les plus alarmantes. Il a alors promis de construire un Etat inclusif innovant où tous ses compatriotes puissent s’épanouir. Pour cela, les restrictions seront allégées afin de faciliter les activités des entrepreneurs, petits et grands confondus. Les investissements vont être augmentés dans les domaines innovants, comme les TIC ou l’IA. Les réformes continueront également pour éradiquer les maux de la société. Et un environnement culturel favorable à la naissance d’un deuxième et d’un troisième « BTS », le groupe de k-pop qui a enchanté le monde entier, devra être mis en place.Concernant les relations intercoréennes, tout en déclarant que le processus de paix dans la péninsule allait s’accélérer cette année, le chef de l’Etat a souhaité que le second sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, tout comme la visite de ce dernier à Séoul, puissent servir de tournant dans ce dossier.Le président Moon a conclu son discours de 30 minutes en rappelant que l’année 2019 marque le 100e anniversaire du mouvement d’indépendance du 1er mars ainsi que l’établissement du gouvernement provisoire de la République de Corée à Shanghaï. En évoquant une citation du militant indépendantiste Kim Koo, il a déclaré que les 100 années à venir appelaient une culture et un esprit nouveaux. Et il a souhaité que, à l'image de la démocratie qui a pu être sauvegardée à travers la révolution des bougies, fleurisse dans la société une culture du vivre-ensemble à travers la concession, la conciliation et le consentement.Le mot « économie » a été prononcé à 35 reprises durant cette allocution du Nouvel an. Quant à la « croissance » et l’« innovation », elles sont apparues respectivement 29 et 21 fois dans le discours. Cela résume la politique 2019 de Moon Jae-in.