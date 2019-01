Conférence de presse du Nouvel an de Moon Jae-in : la visite de Kim Jong-un à Séoul aura lieu après le sommet Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

La visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Séoul se déroulera après le 2e sommet Pyongyang-Washington. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui le président sud-coréen Moon Jae-in lors de sa conférence de presse du Nouvel an.Le locataire de la Maison bleue a dit s’attendre prochainement à la tenue de négociations de haut rang entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Il a également espéré que le déplacement cette semaine du numéro un du royaume ermite en Chine joue positivement sur ce nouveau sommet tant attendu.Ce matin, Moon a aussi fait savoir qu’il avait répondu à la lettre de Kim reçue à la fin de l’année dernière. Tout en s’abstenant d’en dévoiler le contenu, il a ajouté qu’il aimerait le rencontrer plus souvent et que le processus de dénucléarisation de la péninsule allait s’accélérer cette année.La conférence de presse du Nouvel an du président de la République, qui a débuté à 10h, a duré près de deux heures. Elle s’est déroulée en deux parties : une allocution de 30 minutes, d’abord, suivie d’une série de questions-réponses avec des journalistes sud-coréens et étrangers.A travers son discours adressé à la nation, Moon a promis de construire un Etat inclusif innovant où tous ses compatriotes peuvent s’épanouir. Il a souhaité qu’à l'image de la démocratie qui a pu être sauvegardée à travers la révolution des bougies, fleurisse dans la société une culture du vivre-ensemble à travers la concession, la conciliation et le consentement.