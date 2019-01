Six responsables de BMW Korea condamnés à la prison pour violation de la législation douanière

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district central de Séoul vient de condamner six hauts responsables anciens et actuels de BMW Korea. Ils étaient inculpés pour falsification de documents relatifs aux émissions de gaz requis par le gouvernement pour la vente de ses véhicules dans le pays. Trois d'entre eux ont été immédiatement arrêtés à la suite de cette sentence.Par ailleurs, la cour a jugé coupable la succursale du constructeur automobile allemand poursuivie en justice pour violation de la disposition douanière, et l’a ainsi condamnée à une amende de 14,5 milliards de wons, soit un peu plus de 11 millions d'euros.D'après la justice, les accusés ont truqué depuis 2011 nombre de relevés de tests sur les émissions de gaz au détriment des normes locales, afin d'importer les voitures de la marque BMW. La firme bavaroise a vendu quelque 29 000 unités sur le marché sud-coréen sur la base de cette certification.En parallèle, le tribunal sud-coréen s'en est aussi pris à BMW Korea pour avoir méprisé les efforts des autorités compétentes pour améliorer la pollution atmosphérique et détruit aussi la confiance des consommateurs.