Après un épisode glacial en début de semaine, les températures se réchauffent ce jeudi, en hausse de quelques degrés par rapport à hier. D’après Météo-Corée, il fait cet après-midi 3°C à Séoul et à Daejeon, 6°C à Gwangju et à Daegu, 8°C sur l’île de Jeju et enfin 9°C à Busan. La tendance devrait se poursuivre demain pour durer tout le week-end.