RFA : l’indice annuel de démocratie de la Corée du Nord au plus bas depuis 2006

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a été classée, l’an dernier, au dernier rang en matière de démocratie parmi 167 pays dans le classement établi par l’institut d’analyse Economist Intelligence Unit (EIU), géré par le magazine britannique The Economist.D’après Radio Free Asia, qui a rapporté cette nouvelle hier, le pays communiste reste au plus bas de l’échelle depuis l’établissement de l’indice synthétique de démocratie par l’EIU en 2006.Plus précisément, pour l’année 2018, le royaume ermite a obtenu 1,08 point sur 10. Selon les critères de l’institut, les pays qui totalisent plus de 8 points sont qualifiés de « démocratie parfaite », entre 6 et 8 points, de « démocratie imparfaite », et moins de 4 points, de « régime autoritaire ».De leur côté, la Corée du Sud s’est retrouvée à la 20e place avec 8 points et les Etats-Unis au 25e rang avec 7,96 points.