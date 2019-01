Mort de deux jeunes bénévoles sud-coréennes au Cambodge

Photo : KBS News

Deux étudiantes parties au Cambodge pour une mission de bénévolat sont décédées mardi après avoir souffert de maux de ventre.Les jeunes femmes étaient arrivées sur place la veille avec 17 autres étudiants et professeurs de l’université Konyang. D’après les témoignages, après avoir dîné avec leur équipe, les deux victimes se seraient rendues seules en ville, où elles auraient consommé des pizzas et de la bière. Elles auraient ensuite souffert de vomissements et de diarrhées avant de perdre la vie.L’université en question a aussitôt annulé le reste du programme pour rapatrier le groupe.De son côté, l’ambassade de Corée du Sud au Cambodge envisage de demander une autopsie pour identifier la cause exacte de leur décès.