La dette des ménages a augmenté de 75 000 milliards de wons en 2018

La dette des ménages sud-coréens a progressé, le mois dernier, de 6 500 milliards de wons, soit environ 5,1 milliards d’euros, et de 75 100 milliards de wons sur l’ensemble de l’année, l’équivalent de 58,2 milliards d’euros.D’après un rapport mensuel sur la tendance des marchés financiers, publié hier par les autorités financières du pays, l’ampleur de cette hausse en 2018 a été moins importante que l’année précédente, de l’ordre de 15 400 milliards de wons, soit environ 12 milliards d’euros.C’est le résultat du ralentissement de l’accroissement de l’endettement des ménages auprès du 2e groupe du secteur financier, c’est-à-dire les assurances et les caisses d’épargnes.Cependant, le montant des prêts contractés auprès des banques a progressé plus vite, de l’ordre de 60 800 milliards de wons en 2018, l’équivalent de 53 milliards d’euros, alors que ce rythme était de 58 900 milliards de wons, soit environ 46 milliards d’euros, en 2017. Il s’élève désormais à 827 600 milliards de wons, ou 642 milliards d’euros. Cette accélération s’expliquerait notamment par la flambée des prix immobiliers et les taux d’intérêts bas.